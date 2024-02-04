A Haber Gaziantep Şehir Hastanesi'nde! İşte Türkiye’nin 4. büyük hastanesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Hastanede 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, A Haber canlı yayınında hastane ile ilgili bilgiler paylaştı. Çetinkünar, “Klasik bir hastane anlayışının çok daha dışında bir sağlık kampüsü diyoruz biz buraya. Sağlıklı yaşam kampüsü diyoruz.” ifadelerini kullandı.

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