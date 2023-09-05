A Haber ekibi Suriye'de! Aşiretlerden PKK/YPG'ye ağır darbe

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleril ve PKK arasındaki çatışma sürüyor. Terör örgütü PKK'ya karşı birleşen aşiretler şu ana kadar 33 köyü geri aldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye’den son gelişmeleri aktardı.

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