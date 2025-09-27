27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber ekibi MKE-739'u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip
A Haber ekibi MKE-739’u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip

A Haber ekibi MKE-739'u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 12:44
A Haber ekibi, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki silah fabrikasına giderek yeni yerli ve milli piyade tüfeği MKE- 739'u yakından inceledi. Ekibimiz test atışları da yaptı.
A Haber ekibi MKE-739’u test etti! Dakikada 750 mermi atma kapasitesine sahip
A Haber ekibi MKE-739’u test etti!
A Haber ekibi MKE-739'u test etti!
Borsa İstanbul’da 2. dalga operasyonu!
Borsa İstanbul'da 2. dalga operasyonu!
Bahçeli neden TRÇ ittifakı dedi?
Bahçeli neden TRÇ ittifakı dedi?
Tarihi zirve dünya basınında! İşte o manşetler
Tarihi zirve dünya basınında! İşte o manşetler
Netanyahu’nun hoparlör oyunu!
Netanyahu’nun hoparlör oyunu!
Dev sosyal konut projesi başlıyor!
Dev sosyal konut projesi başlıyor!
15 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda
15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
CHP’de ihraç fırtınası!
CHP’de ihraç fırtınası!
Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Bakan Yerlikaya’dan 6 aylık terör bilançosu
Bakan Yerlikaya'dan 6 aylık terör bilançosu
Jandarma son 6 ayda 144 mağara ve barınma alanını imha etti
Jandarma son 6 ayda 144 mağara ve barınma alanını imha etti
Türkiye’nin milli gözü Gökçeri
Türkiye’nin milli gözü Gökçeri
Daha Fazla Video Göster