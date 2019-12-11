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11.12.2019
A Haber, Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 100. gününde bölgede! Anne ve babalardan kritik açıklamalar...
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbet, destek ziyaretleri ile 100'üncü güne ulaştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anne ve babalara mikrofon uzattı ve onların duygu ve düşüncelerini aldı.
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