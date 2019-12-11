11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.12.2019

A Haber, Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 100. gününde bölgede! Anne ve babalardan kritik açıklamalar...

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbet, destek ziyaretleri ile 100'üncü güne ulaştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anne ve babalara mikrofon uzattı ve onların duygu ve düşüncelerini aldı.
Son dakika: Diyarbakırdaki evlat nöbetinde 100. gün! Anne ve babalardan flaş açıklamalar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diyarbakır anne ve babaları A Haber'e konuştu
Diyarbakır anne ve babaları A Haber'e konuştu
TBMM karıştı! CHP'li vekiller...
TBMM karıştı! CHP'li vekiller...
Baba Aydın: PKK Kürtleri kullanıyor!
Baba Aydın: PKK Kürtleri kullanıyor!
Oğlu dağa kaçırılan anneden flaş açıklama
Oğlu dağa kaçırılan anneden flaş açıklama
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Evlat nöbetindeki baba kararlı!
Evlat nöbetindeki baba kararlı!
PKK'nın ininde teleferik hattı bulundu
PKK'nın ininde teleferik hattı bulundu
O isme suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
O isme suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda flaş açıklamalar
EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran paylaşım
EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran paylaşım
İzetbegovic'ten 'Nobel' çıkışı: Vampir aydınlar...
İzetbegovic'ten 'Nobel' çıkışı: Vampir aydınlar...
Daha Fazla Video Göster