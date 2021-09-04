04 Eylül 2021, Cumartesi
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A Haber canlı yayınında yorgun mermi şoku | Afganistan'da Taliban Pencşir'i ele geçirdi
Taliban, Pencşir vilayetinin ele geçirdiğini açıkladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan'da yaşanan tarihi anları canlı yayında anlattı. Taliban, Pencşir'i kontrolüne almasını havaya silah sıkarak kutladı. Hedef gözetmeksizin hava ateş açıldığını ifade eden Sali, bir yorgun merminin ise A Haber ekibinin yayın yaptığı bölgeye düştüğünü söyledi.