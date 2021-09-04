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A Haber canlı yayınında yorgun mermi şoku | Afganistan'da Taliban Pencşir'i ele geçirdi

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Giriş: 04.09.2021 02:22
Güncelleme:04.09.2021 02:22
Taliban, Pencşir vilayetinin ele geçirdiğini açıkladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan'da yaşanan tarihi anları canlı yayında anlattı. Taliban, Pencşir'i kontrolüne almasını havaya silah sıkarak kutladı. Hedef gözetmeksizin hava ateş açıldığını ifade eden Sali, bir yorgun merminin ise A Haber ekibinin yayın yaptığı bölgeye düştüğünü söyledi.

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