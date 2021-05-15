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A Haber canlı yayınında dehşete düşüren gelişmeyi paylaştı: Fanatik Yahudiler...
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında 130'un üzerinde Filistin vatandaşı şehit düştü. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat, işgal altında olan Şeyh Cerrah Mahallesinde fanatik Yahudilerin silahla, savunmasız Filistinlilere saldırdığını söyledi. A Habe canlı yayınında bölgedeki son durumu aktaran Fırat, fanatik Yahudilere işgalci İsrail güçlerinin de destek verdiğini söyledi.