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A Haber canlı yayınında dehşete düşüren gelişmeyi paylaştı: Fanatik Yahudiler...

A Haber
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Giriş: 15.05.2021 01:54
Güncelleme:15.05.2021 01:54
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında 130'un üzerinde Filistin vatandaşı şehit düştü. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat, işgal altında olan Şeyh Cerrah Mahallesinde fanatik Yahudilerin silahla, savunmasız Filistinlilere saldırdığını söyledi. A Habe canlı yayınında bölgedeki son durumu aktaran Fırat, fanatik Yahudilere işgalci İsrail güçlerinin de destek verdiğini söyledi.

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