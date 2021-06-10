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A Haber canlı yayınında Barzani'yi uyardı! Peşmerge-PKK çatışmaları nereye varır?

A Haber
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Giriş: 10.06.2021 23:12
Güncelleme:10.06.2021 23:47
Yaklaşık 1500 kişilik Peşmerge birliği, PKK terör örgütünün Berdenazi kampını kuşattı. Operasyonla ne hedefleniyor? Çatışmalar nereye varır? Yaşanan sıcak gelişme Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yaşananları A Haber canlı yaynında yorumladı. Ağar, canlı yayınında Barzani'yi uyararak "KYB bölgesine bir baksın, orada olanın bir benzeri KDP bölgesinde de olacak. Tehdit çok daha ileriye gitmeden tedbirlerini almalıdır." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütü ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi silahlı kuvvetleri Peşmerge arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Yaklaşık 1500 kişilik Peşmerge birliği PKK'nın Berdanazi kampını kuşattı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin detaylarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yorumladı.

BARZANİ'Yİ CANLI YAYINDA UYARDI

Ağar, "Barzani, 'Kürt-Kürt çatışması istemiyorum' sözleri en büyük yanılgısı oldu. Bu bir Kür-Kürt çatışması değil, Kürt ile terör örgütünün çatışmasıydı. Barzani bu tercihinin bedeliyle karşı karşıya şu anda... Irak'ın Suriye sınırını koruyan Peşmerge, PKK'lılara geçemezsiniz dedi. PKK terör örgütü daha sonra ağır silahlarla gelip Peşmerge'ye saldırdılar ve o bölgeye çöktüler. Daha sonra Peşmergeleri katletmeye başladı. PKK terör örgütü Peşmerge'yi tehdit ediyor. IKBY içerisinde bir kırılganlık var. Kendi aralarında PKK ile savaşalım mı, savaşmayalım mı, anlaşalım mı anlaşmayalım mı? gibi bir kırılganlık yaşanıyor. Barzani, KYB bölgesine bi baksın, orada olanın bir benzeri KDP bölgesinde de olacak. Tehdit çok daha ileriye gitmeden tedbirlerini almalıdır. Şu anda PKK, Irak'ın kuzeyindeki meşru varlığı yok ediyor. Barzani'ye Türkiye olarak destek vermeye hazır. Buna Barzani karar vermeli, bu bir Kürtle Kürdün kavgası değil! Kürt etnik kimliğini istismar eden bir terör örgütüyle Kürtlerin kavgası.

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