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A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı! İşte Hatay'daki büyük yıkımın havadan görüntüsü

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 16:55
Hatay'daki depremin neden olduğu yıkımı A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı. Büyük yıkım helikopterle havadan görüntülendi.
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Büyük yıkımın havadan görüntüsü
Büyük yıkımın havadan görüntüsü
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