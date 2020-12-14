ANALİZ - PKK'da çöküş ikna ile hızlandı! Ailesiyle konuşan teslim oluyor

Teröre vurulan darbede özellikle ailelerin iş birliğinin önemli katkısı oldu. Terör örgütü PKK, aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin kaçarak teslim olması üzerine, Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'taki üyelerine de cep telefonunu yasakladı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü bu yöntemle kopuşların önüne geçmeyi hedefliyor.

Annelerin direnişi karşılık buldu. Terör örgütü PKK'nın kandırıp kaçırdığı çocuklar ailesine kavuşuyor. İkna edilen teröristler bir bir teslim oluyor. Örgüt ele başları ise çözülme nedeni ile çaresiz.

PANİK ARTTI

Terör örgütleri ile mücadale sahada hem yurt içinde hemde sınır ötesinden başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Başta elebaşlarına yönelik yapılan nokta operasyonları terör örgütü PKK'da paniği arttırdı.

Silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atılıyor.

Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak ve Suriye'de bulunan örgüt kamplarında zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen, sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunuyor.

Devlet gençlerin terörden korunması maksadıyla, altyapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirildi. Bu sistem kapsamında çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle işbirliği yapılıyor. Çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak profesyonel yöntemlerle gelecekleri garanti altına alınıyor.