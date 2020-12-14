14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - PKK'da çöküş ikna ile hızlandı! Ailesiyle konuşan teslim oluyor

ANALİZ - PKK'da çöküş ikna ile hızlandı! Ailesiyle konuşan teslim oluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2020 13:24
Güncelleme:14.12.2020 13:25
Teröre vurulan darbede özellikle ailelerin iş birliğinin önemli katkısı oldu. Terör örgütü PKK, aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin kaçarak teslim olması üzerine, Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'taki üyelerine de cep telefonunu yasakladı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü bu yöntemle kopuşların önüne geçmeyi hedefliyor.

Annelerin direnişi karşılık buldu. Terör örgütü PKK'nın kandırıp kaçırdığı çocuklar ailesine kavuşuyor. İkna edilen teröristler bir bir teslim oluyor. Örgüt ele başları ise çözülme nedeni ile çaresiz.

PANİK ARTTI

Terör örgütleri ile mücadale sahada hem yurt içinde hemde sınır ötesinden başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Başta elebaşlarına yönelik yapılan nokta operasyonları terör örgütü PKK'da paniği arttırdı.

Silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atılıyor.

Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak ve Suriye'de bulunan örgüt kamplarında zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen, sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunuyor.

Devlet gençlerin terörden korunması maksadıyla, altyapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirildi. Bu sistem kapsamında çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle işbirliği yapılıyor. Çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak profesyonel yöntemlerle gelecekleri garanti altına alınıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK'da çöküş ikna ile hızlandı
PKK'da çöküş ikna ile hızlandı
İranlı ajanlar nasıl yakalandı?
İranlı ajanlar nasıl yakalandı?
CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Flaş gelişme
CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Flaş gelişme
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
MİT'ten İranlı ajanlara dev operasyon
MİT'ten İranlı ajanlara dev operasyon
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar! Milyonlarca kez izlendi
Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar! Milyonlarca kez izlendi
Kabine'nin gündemi salgınla mücadele! Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
Kabine'nin gündemi salgınla mücadele! Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
Bakan Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi!
Bakan Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi!
Dünyada birinci sıradayız!
Dünyada birinci sıradayız!
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
Daha Fazla Video Göster