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ANALİZ - Orta Doğu'da başka bir soğuk savaş
İran ve Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da gerçekleşen vekalet savaşları bölgeyi her geçen gün kaosa sürüklüyor. Bu soğuk savaş yüzünden bölge ülkelerinin bazıları çökme noktasına geldi. Orta Doğu'daki her çatışma alanında İran ve Suudi mücadelesinin izlerini görmek mümkün. Detaylar analiz haberimizde... İran ve Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da gerçekleşen vekalet savaşları bölgeyi her geçen gün kaosa sürüklüyor. Bu soğuk savaş yüzünden bölge ülkelerinin bazıları çökme noktasına geldi. Orta Doğu'daki her çatışma alanında İran ve Suudi mücadelesinin izlerini görmek mümkün. Detaylar analiz haberimizde...