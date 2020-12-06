ANALİZ - Orta Doğu'da başka bir soğuk savaş

İran ve Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da gerçekleşen vekalet savaşları bölgeyi her geçen gün kaosa sürüklüyor. Bu soğuk savaş yüzünden bölge ülkelerinin bazıları çökme noktasına geldi. Orta Doğu'daki her çatışma alanında İran ve Suudi mücadelesinin izlerini görmek mümkün. Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İran ve Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da gerçekleşen vekalet savaşları bölgeyi her geçen gün kaosa sürüklüyor. Bu soğuk savaş yüzünden bölge ülkelerinin bazıları çökme noktasına geldi. Orta Doğu'daki her çatışma alanında İran ve Suudi mücadelesinin izlerini görmek mümkün. Detaylar analiz haberimizde...