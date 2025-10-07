07 Ekim 2025, Salı

A Haber aktivistleri taşıyan otobüsleri görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 09:29
Katil İsrail alıkoyduğu aktivistleri Ürdün'e götürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Niyazi Kurt o otobüsleri görüntüledi.
