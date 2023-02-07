9 saat arayla 2 büyük deprem! Bakan Kurum’dan önemli açıklamalar

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık deprem 10 ili etkiledi. Tüm noktalarda devlet ve millet el ele arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, “2 deprem, 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN