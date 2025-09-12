12 Eylül 2025, Cuma

9. komisyon toplantısı sona erdi | Toplantıda neler konuşuldu? Detaylar A Haber'de

9. komisyon toplantısı sona erdi | Toplantıda neler konuşuldu? Detaylar A Haber’de

Giriş: 12.09.2025 16:23
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 9. toplantısı sona erdi. Toplantıda neler konuşuldu? Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
