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86 yıllık hasretin bitişinin 3. yılı! Diyanet İşleri Başkanı A Haber'de

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Giriş: 24.07.2023 07:25
Güncelleme:24.07.2023 07:26
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı kıldırdı. Erbaş namaz sonrasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
86 yıllık hasretin bitişinin 3. yılı!
86 yıllık hasretin bitişinin 3. yılı!
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