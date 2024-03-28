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82 yaşında ki Saliha Nine'nin Erdoğan sevgisi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 19:25
Diyarbakır mitinginde Başkan Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetmişti. Saliha Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı.
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