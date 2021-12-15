15 Aralık 2021, Çarşamba
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81 ilde zehir operasyonu
Son dakika haberi... 6 ilden peş peşe sahte içki kaynaklı ölüm haberleri geldi. Sahte içki nedeniyle 3 günde ölenlerin sayısı 12'ye ulaştı. Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde "zehir" operasyonu başlatıldı. Detaylar A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.