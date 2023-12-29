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81 ilde 'Çengel' operasyonu! 187 ton kaçak-sahte alkol ele geçirildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.12.2023 08:41
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak "ÇENGEL-5" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 220 şahsa adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.
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