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8 PKK'lı terörist daha öldürüldü! Türk askerinden kış temizliği...

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 16:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Yapılan paylaşımda "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.
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