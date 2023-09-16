8 PKK'lı terörist daha öldürüldü! Türk askerinden kış temizliği...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Yapılan paylaşımda "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

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