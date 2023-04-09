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7’linin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon

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Giriş: 09.04.2023 23:40
Dün sosyal medyada dolaşıma sokulan soğan videosu sonrası 7’li koalisyonun Cumhur adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Soğan fiyatının yüksek olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, alçak ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon
Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon
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