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7’li koalisyondan IMF ile görüşme sinyali! CHP ve İYİ Parti IMF ile gizlice görüşmüştü

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 16:21
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir televizyon programında IMF ile görüşme sinyali verdi. Babacan, ''IMF ile yeniden bir görüşme olabilir mi?'' sorusunu ''Bizim kimse ile arayı bozmamıza gerek yok'' sözleri ile yanıtladı.
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