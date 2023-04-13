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7'li koalisyonda liste krizi! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: İYİ Parti'nin içinde ciddi bir kaynama var

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 13:18
CHP ve İYİ Parti tabanlarından aday listelerine büyük tepki var. CHP listesinde Atatürkçü, İYİ Parti'de ülkücü aday yok eleştirisi yapılıyor. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İPin içinde ciddi bir kaynama var "İP'İN İÇİNDE CİDDİ BİR KAYNAMA VAR"

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