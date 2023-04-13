7'li koalisyonda liste krizi! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: İYİ Parti'nin içinde ciddi bir kaynama var

CHP ve İYİ Parti tabanlarından aday listelerine büyük tepki var. CHP listesinde Atatürkçü, İYİ Parti'de ülkücü aday yok eleştirisi yapılıyor. Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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