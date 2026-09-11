Siyonizmin akılalmaz vahşeti: Kudüs'te bebek mamalarına anestezik madde enjekte ettiler

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bebek mamalarına anestezik madde enjekte edildiği ve İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik işkence iddialarının mesajlaşma kayıtlarıyla ortaya çıktığı bildirildi. Bir İsrail vatandaşının marketlerdeki kapalı bebek mamalarını hedef aldığı belirlenirken, cezaevlerinde bir mahkumun gardiyanların uyguladığı ağır şiddet sonrası hayatını kaybettiği öne sürüldü. A Haber sunucusu Cansın Helvacı, gündeme gelen görüntü ve yazışmalara sert tepki gösterdi.