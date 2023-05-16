17 Mayıs 2023, Çarşamba
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7’li koalisyon neden kaybettiğini tartışıyor! HDP: Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı
HDP'nin içinde bulunduğu 7'li koalisyon seçimleri kaybetti. Koalisyon ortakları birbirlerine düştü. HDP'li Sezai Temelli, ittifak ortaklarını hedef aldı. İttifak ortaklarını "Üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle eleştiren Temelli, bu durumu 'basiretsizlik' olarak tanımladı.