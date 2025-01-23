78 kişiye mezar olan otelde ihmaller! Belgeler ne anlatıyor?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın 78 canımızı bizden kopardı. 12 yaralı vatandaşın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Ortaya çıkan belgelerle ve otelin güvenlik sistemi ile ilgili sorular havada uçuşuyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Fatih Akçay ve yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa değerlendirdi.

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