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70 yıllık hayalde sona gelindi! 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

DHA
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Giriş: 03.09.2021 09:52
Rize'de 2017 yılında inşaatına başlanılan İyidere-İkizdere yolu Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yolları ile 2019'da inşaatına başlanılan Salarha Tüneli tamamlandı. 70 yıllık hayal olan iki dev proje bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak.
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70 yıllık hayalde sona gelindi!
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