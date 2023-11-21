7 ilde "Narkogüç" operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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