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6’lı masanın 10 aylık serüveni! Krizler, kaoslar, kavgalar…

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 08:45
6'lı masada krizlerin, tartışmaların sonu gelmiyor. En temel politikalarda bile anlaşamayan muhalefet partileri 10 ayda gerçekleşen 10 toplantıda da cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Peki ilk toplantının yapıldığı 13 Şubat 2022'den bu yana 6'lı masada hangi gelişmeler yaşandı? Cevabı dosya haberimizde...
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6’lı masanın 10 aylık serüveni
6’lı masanın 10 aylık serüveni
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