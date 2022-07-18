6’lı masada gündem 15 Temmuz etkinlikleri: Resmi tatil olmayacak etkinlikler kısıtlanacak

6'lı masanın FETÖ'nün hain darbe girişimin püskürtüldüğü 15 Temmuz'u tatil olmaktan çıkarmayı ve etkinlikleri de kısıtlayacağı öne sürüldü. Bu iddiayı muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Çağlar Cilara gündeme getirdi. İddialara Cumhur İttifakı'ndan da sert tepki geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN