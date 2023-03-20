6’lı koalisyonda Mansur Yavaş krizi! ‘Genel Başkanlar vekil olsun’ önerisi ne anlama geliyor?

6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına baskıyla ve kumar masası polemikleriyle yardımcı aday olarak entegre edilen Mansur Yavaş’tan ortalığı karıştıran bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak sonradan eklenen 12. maddede adı geçen Mansur Yavaş, “Genel Başkanlar vekil olsun” önerisiyle bir TV programında ortalığı karıştıracak bir çıkış yaptı. Peki Mansur Yavaş’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Muhalefetin yaptığı siyasette bunu belirgin şekilde görüyoruz. 6’lı masa denilen testi kırıldı sonra yapıştırıldı ama sızıntı var. İşte sızınca da Mansur Yavaş bunun en tipi örneklerinden birini gösterdi." dedi.