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68 ilde kaçak silah operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 08:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 878 şüpheli hakkında da ise işlem yapıldığını bildirdi.
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68 ilde kaçak silah operasyonu
68 ilde kaçak silah operasyonu
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