6 yıllık zulüm! İBB'nin beceriksizliği Bayrampaşa'yı enkaza çevirdi

İstanbul Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde AK Parti döneminde sürekli gelişen dönüşüm projesi, CHP'li İBB yönetiminin ihmalkarlığı ve iş bilmezliği nedeniyle adeta bir yıkıma dönüştü. Yaklaşık 10 bin konutluk dev proje AK Parti tarafından bitirilen ilk etabının ardından, 2019'dan bu yana bölgedeki tek bir ilerleme kaydedilmedi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, mahalledeki yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi verildiğini, yaşanan skandalın perde arkasını A Haber'e anlattı.