Starmer’dan Münih’te sert mesaj: “Gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Sert gücümüzü inşa etmeliyiz, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız” diyen Starmer, Rusya tehdidine karşı Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı. İngiltere’nin uçak gemisi taarruz grubunu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu’na konuşlandıracağını duyuran Starmer, Avrupa’nın savunmasını ihmal ettiğini belirterek ortak bir Avrupa savunma sanayisi kurulması çağrısında bulundu.