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6 partili ittifakta derin uyuşmazlıklar! Tüm partiler eşit söz alabilecek mi?

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 13:36
2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı cephesinde ittifak adı, oturma sırası ve adaylık konularında fikir ayrılıkları devam ediyor. Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan' liderliğinde kararlılığını korurken Millet İttifakı ise giderek büyüyen anlaşmazlıklarını çözemeden "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" kavramını ortaya atıyor. İttifak aşamasında bile fikir ayrılıklarını gideremeyen çoklu bir yapının güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi ne kadar inandırıcı?
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