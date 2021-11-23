23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 56 yıldır kapalı olan Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı

56 yıldır kapalı olan Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2021 14:43
Edirne'de 56 yıldır kapalı olan Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Cami bu yılın sonunda ibadete açılacak. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Fatih Camii aslına uygun hale getirildi. Caminin çevresinde yıllar içerisinde oluşan toprak yığını temizlendi. Restorasyonu sona eren caminin kalem işleri tamamlandı, zeminine halı serildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
56 yıldır kapalıydı! İbadete açılacak
56 yıldır kapalıydı! İbadete açılacak
İzmir’de depremzedeler evlerine kavuşuyor
İzmir'de depremzedeler evlerine kavuşuyor
TSK’ya sızan FETÖ’ye operasyon!
TSK'ya sızan FETÖ'ye operasyon!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te
13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Devlet Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması!
Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması!
BAE Prensi Muhammed bin Zayed Türkiye’ye geliyor
BAE Prensi Muhammed bin Zayed Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan’dan dünyaya PKK mesajı!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya PKK mesajı!
Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira!
Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira!
İzmir’de 2 bina tahliye edildi!
İzmir'de 2 bina tahliye edildi!
Flaş korona ilacı açıklaması! Kapanma olacak mı?
Flaş korona ilacı açıklaması! Kapanma olacak mı?
Fırında patlama! Hasar böyle görüntülendi
Fırında patlama! Hasar böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster