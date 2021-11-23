23 Kasım 2021, Salı
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56 yıldır kapalı olan Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı
Edirne'de 56 yıldır kapalı olan Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Cami bu yılın sonunda ibadete açılacak. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Fatih Camii aslına uygun hale getirildi. Caminin çevresinde yıllar içerisinde oluşan toprak yığını temizlendi. Restorasyonu sona eren caminin kalem işleri tamamlandı, zeminine halı serildi.