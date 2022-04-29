30 Nisan 2022, Cumartesi
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500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi?
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu sistemin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik de yorumlarda bulundu. Peki Türkiye'deki marketlerde fiyat sabitleme yapılabilir mi? İşte detaylar...