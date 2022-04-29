30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi?

500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2022 23:58
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İngiltere'de zincir marketlerin 500 ürüne yönelik aldığı fiyat sabitleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu sistemin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik de yorumlarda bulundu. Peki Türkiye'deki marketlerde fiyat sabitleme yapılabilir mi? İşte detaylar...
500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere’de başlayan sistem Türkiye’de uygulanabilir mi?
500 ürüne fiyat sabitleme! İngiltere'de başlayan sistem Türkiye'de uygulanabilir mi?
Reis ile görüşme şerefine nail oldum
"Reis ile görüşme şerefine nail oldum"
İşte İstanbul’da metrobüslerin çarpışma anı
İşte İstanbul'da metrobüslerin çarpışma anı
CHP’li Engin Altay baltayı taşa vurdu
CHP'li Engin Altay baltayı taşa vurdu
Bayramda bombalı eylem planı çöktü
Bayramda bombalı eylem planı çöktü
Türkiye’den Almanya’ya Kavala tepkisi
Türkiye'den Almanya'ya "Kavala" tepkisi
İstanbul’da bayram trafiği erken başladı!
İstanbul'da bayram trafiği erken başladı!
Yunanistan neden provokasyon peşinde?
Yunanistan neden provokasyon peşinde?
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
PKK ablukaya alındı
PKK ablukaya alındı
Özgür Özel’e tazminat davası
Özgür Özel’e tazminat davası
Daha Fazla Video Göster