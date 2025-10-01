01 Ekim 2025, Çarşamba
500 bin konut için düğmeye basıldı! İşte dev projenin ayrıntıları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. 500 bin konut kampanyasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Erşan Karaca örnek evden detayları aktardı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmen Faruk Erdem önemli detayları canlı yayında anlattı.