01 Ekim 2025, Çarşamba

500 bin konut için düğmeye basıldı! İşte dev projenin ayrıntıları

500 bin konut için düğmeye basıldı! İşte dev projenin ayrıntıları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 10:55
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. 500 bin konut kampanyasında detaylar da ortaya çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Erşan Karaca örnek evden detayları aktardı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmen Faruk Erdem önemli detayları canlı yayında anlattı.
