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5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 11:49
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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