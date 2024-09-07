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5 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

5 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 18:03
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
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5 büyüklüğündeki deprem korkuttu!
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