5 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

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