49 üst düzey terörist öldürüldü! 119'u bombalı 160 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da düzenlenen toplantıda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya son bir yılda 31.994 operasyon yapıldığını ve 1022 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Bakan Yerlikaya 19'u bombalı 160 terör eylemi engellendiğini de duyurdu.

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