45 bin öğretmen ataması bugün

Son 20 yılın tek seferde en büyük öğretmen ataması bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. Başkan Erdoğan, atama töreninde öğretmenlere hitap edecek.

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