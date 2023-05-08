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45 bin öğretmen ataması bugün

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Giriş: 08.05.2023 10:07
Son 20 yılın tek seferde en büyük öğretmen ataması bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. Başkan Erdoğan, atama töreninde öğretmenlere hitap edecek.
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45 bin öğretmen ataması bugün
45 bin öğretmen ataması bugün
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