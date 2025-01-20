42 milyon tonluk devasa yığın: Gazze

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam devam ederken alınan ateşkes kararı ile gözler Hamas ve İsrail'e çevrildi. Ateşkeste rehine takası sürerken Hamas'tran gelen Türkiye açıklaması dikkat çekti. Hamas, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayarak 'Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler.' dedi.