41. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapalı yollar | İstanbul trafiğinde son durum

41. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle maratonun yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Gece 03:00'ten itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda, köprüye çıkan tüm yolları araç trafiğine kapattı. Sürücüler, kapanan yollar nedeniyle 03:00'ten itibaren Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan, Meclis-i Mebusan Caddesi, Karaköy Meydan, Galata ve Atatürk köprüleri ile Kennedy Caddesi'ni kullanamayacak. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı olan yolların listesi ve trafikteki son durum...

41. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle maratonun yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

ANADOLU VE AVRUPA YAKALARINDA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Gece 03:00'ten itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda, köprüye çıkan tüm yolları araç trafiğine kapattı. Sürücüler, kapanan yollar nedeniyle 03:00'ten itibaren Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan, Meclis-i Mebusan Caddesi, Karaköy Meydan, Galata ve Atatürk köprüleri ile Kennedy Caddesi'ni kullanamayacak.

İşte İstanbul'da trafiğe kapalı olan yolların listesi ve trafikteki son durum...

İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOL DURUMU |CANLI TAKİP