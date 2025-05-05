40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammı belirleyecek veriler netleşti. Öncelikle belirtelim; yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte; memur ve memur emeklileri için yüzde 12,29, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 13,36 oranında zam şimdiden kesinleşmiş oldu. Peki bu oranlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu ve detaylar…

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