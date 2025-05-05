06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2025 23:55
Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammı belirleyecek veriler netleşti. Öncelikle belirtelim; yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte; memur ve memur emeklileri için yüzde 12,29, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 13,36 oranında zam şimdiden kesinleşmiş oldu. Peki bu oranlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu ve detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
Bir yanda açlık, diğer yanda katliam!
Bir yanda açlık, diğer yanda katliam!
Denizkurdu-2 tatbikatı başlıyor!
Denizkurdu-2 tatbikatı başlıyor!
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
CHP’lilerden aklan da gel çağrısı: İmamoğlu CHP’den istifa etmeli!
CHP'lilerden "aklan da gel" çağrısı: İmamoğlu CHP'den istifa etmeli!
İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!
İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!
Çelik: Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz
Çelik: "Özel'e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz"
Yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de
Yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber'de
Selçuk Tengioğlu kimdir? Saldırgan 2004’te 2 çocuğunu katletmiş
Selçuk Tengioğlu kimdir? Saldırgan 2004'te 2 çocuğunu katletmiş
Özgür Özel’e yumruklu saldırı: Saldırgandan çarpıcı ifade
Özgür Özel’e yumruklu saldırı: Saldırgandan çarpıcı ifade
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı!
Perspektif| Geleceği kim yönetecek?
Perspektif| Geleceği kim yönetecek?
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster