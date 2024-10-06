06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2024 16:22
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terör örgütüyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Gazze’ye destek mitingi
Gazze’ye destek mitingi
Soykırımın 1. yılında kanlı saldırı: 30 ölü
Soykırımın 1. yılında kanlı saldırı: 30 ölü
Soykırımcı İsrail’e karşı Türkiye ayakta
Soykırımcı İsrail’e karşı Türkiye ayakta
TEKNOFEST’te Türk yıldızları heyecanı
TEKNOFEST’te Türk yıldızları heyecanı
TEKNOFEST’te son gün
TEKNOFEST'te son gün
Katliamın 1. yılında Türkiye ayakta
Katliamın 1. yılında Türkiye ayakta
A Haber bombardıman altındaki Beyrut’ta
A Haber bombardıman altındaki Beyrut’ta
Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın
Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın
İsrail’i kevgire çevirecek...
"İsrail’i kevgire çevirecek..."
İran Lübnan’a asker gönderecek mi?
İran Lübnan’a asker gönderecek mi?
İsrail İran’a misilleme yapacak mı?
İsrail İran’a misilleme yapacak mı?
Daha Fazla Video Göster