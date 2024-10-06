4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terör örgütüyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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