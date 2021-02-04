4 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! 113 kişi hayatını kaybetti 7 bin 909 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı. Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 145 bin 67 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucu 7 bin 909 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 815 oldu. 113 vatandaşımız da salgına yenik düştü. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden son durumuna ait en güncel veriler...

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