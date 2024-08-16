4 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Ekiplerden Manisa, Çanakkale, İzmir ve Bolu'daki yangınlara yoğun müdahale...

Türkiye Manisa, Çanakkale, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin konuşurken "Eceabat'taki yangının kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. İşte dakika dakika yaşananlar...