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3600 ek gösterge yarın görüşülecek! 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 09:22
Milyonlarca memurun gözü, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun yarın yapacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Düzenleme, son toplantının ardından Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artış olacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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