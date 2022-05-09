09 Mayıs 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge yarın görüşülecek! 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Milyonlarca memurun gözü, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun yarın yapacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Düzenleme, son toplantının ardından Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artış olacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.