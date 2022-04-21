3600 ek gösterge ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeye yönelik tarih verdi. Erdoğan ayrıca sağlıkçılara şiddet yasasının bayramdan sonra kanunlaşacağını ifade etti. .