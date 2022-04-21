21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 3600 ek gösterge ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan açıkladı

3600 ek gösterge ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2022 21:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeye yönelik tarih verdi. Erdoğan ayrıca sağlıkçılara şiddet yasasının bayramdan sonra kanunlaşacağını ifade etti. .
3600 ek gösterge ne zaman gelecek?
3600 ek gösterge ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de
Meral Akşener’den HDP savunması
Meral Akşener'den HDP savunması
Bombalı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bombalı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Barış anlaşması krizi!
Barış anlaşması krizi!
Kinder için toplatma kararı
Kinder için toplatma kararı
Azerbaycanlı öğrenciye akılalmaz işkence!
Azerbaycanlı öğrenciye akılalmaz işkence!
Saldırıların ardında kim var?
Saldırıların ardında kim var?
Bakan Bozdağ’dan flaş saldırı açıklaması!
Bakan Bozdağ’dan flaş saldırı açıklaması!
MİT’ten Kobani’de SİHA’lı operasyon!
MİT’ten Kobani’de SİHA’lı operasyon!
Faturasını ödemeyince elektriği kesildi
Faturasını ödemeyince elektriği kesildi
Teröristlerin kabusu keskin burunlar
Teröristlerin kabusu keskin burunlar
Daha Fazla Video Göster