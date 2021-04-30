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30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

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Giriş: 30.04.2021 19:52
Güncelleme:30.04.2021 19:55
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 30 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu...
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
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