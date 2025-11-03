03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 3 Kasım 2002: Türkiye'nin yeniden doğuş günü
3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü

3 Kasım 2002: Türkiye'nin yeniden doğuş günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 10:29
3 Kasım 2002. Sandıklardan sadece bir parti değil bir ülkenin umudu çıktı. 23 yıl geçti ve Türkiye büyüdü, güçlendi, kendi yolunu çizdi. Her alanda bir devrim, her adımda bir eser, her kararda bir vizyon. Bu bir iktidarın değil, bir milletin yeniden doğuşunun hikayesi. Bugün 23 yıl sonra Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı o tarihi günü anıyoruz.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü
3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü
3 Kasım 2002: Türkiye'nin yeniden doğuş günü
Türkiye’nin kaderi 3 Kasım 2002’de değişti
Türkiye’nin kaderi 3 Kasım 2002’de değişti
Türkiye SDG’ye karşı teyakkuza geçti!
Türkiye SDG'ye karşı teyakkuza geçti!
İstanbul’da Gazze için kritik zirve bugün
İstanbul'da Gazze için kritik zirve bugün
CHP’den itirafçılara sus payı!
CHP'den itirafçılara sus payı!
Kabine Terörsüz Türkiye ve Gazze için toplanıyor!
Kabine "Terörsüz Türkiye" ve Gazze için toplanıyor!
Süleymaniye’ye ilk Türk uçağı iniş yaptı
Süleymaniye'ye ilk Türk uçağı iniş yaptı
AK Parti’den 23’ncü yıla özel Milat kutlaması
AK Parti'den 23'ncü yıla özel "Milat" kutlaması
İsrail’de KAAN-Eurofighter korkusu
İsrail'de KAAN-Eurofighter korkusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
Özkan ile Gün’ün yakın ilişkisi deşifre oldu
Özkan ile Gün'ün yakın ilişkisi deşifre oldu
Bakan Fidan Bağdat’ta
Bakan Fidan Bağdat'ta
Daha Fazla Video Göster