3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü

3 Kasım 2002. Sandıklardan sadece bir parti değil bir ülkenin umudu çıktı. 23 yıl geçti ve Türkiye büyüdü, güçlendi, kendi yolunu çizdi. Her alanda bir devrim, her adımda bir eser, her kararda bir vizyon. Bu bir iktidarın değil, bir milletin yeniden doğuşunun hikayesi. Bugün 23 yıl sonra Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı o tarihi günü anıyoruz.

